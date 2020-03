Covid-19 : Nissaf Ben Alaya annonce 14 nouveaux cas

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 89 cas : 60 cas importés et 29 par contagion locale étant des proches des premiers. C’est ce qu’a annoncé la directrice de l'Observatoire des maladies nouvelles et émergentes Nissaf Ben Alaya lors du point de presse quotidien au ministère de la Santé, ce lundi 23 mars 2020. Mme ben Alaya a aussi expliqué que dorénavant il n’y aura plus de conférence quotidienne mais un communiqué par jour, les conférences seront programmées en cas de besoin.

Ainsi, 14 cas étaient positifs sur 126 analyses effectuées la veille. Ils ont été placés en quarantaine. A la date du 22 mars courant, sur plus de 14.000 personnes en auto-isolation, plus de 5.000 ont fini leur quarantaine et plus 8.800 autres sont toujours sous observation.

Il y a 11 cas admis dans les hôpitaux, dont 1 rétablissement et 3 décès.

Nissaf Ben Alaya a précisé qu’il y a des cas de contagion transversale et de pousser un coup de gueule sur les manquements, notamment sur l’application du confinement sanitaire général.

Pour elle, nous sommes tous en danger, il faut appliquer la loi, ne plus sortir des maisons, notamment dans les zones définies comme des clusters.

Mme Ben Alaya a donné le dispatching des contaminés par gouvernorat et qui est comme suit :

Tunis 29 cas

Ariana 16 cas

Ben Arous 8 cas

Medenine 5 cas

Tataouine 5 cas

Sousse 5 cas

Monastir 5 cas

Sfax 4 cas

Mehdia 3 cas

Bizerte 2 cas

Nabeul, Gabès, Kébili, Manouba et Gafsa : 1 cas chacun

I.N