Cluster à la Marsa : Moez Bouraoui annonce 6 à 9 cas de Covid-19

Le maire de la Marsa, Moez Bouraoui a réagi, dans une vidéo publiée tard dans la soirée de dimanche 22 mars 2020, à la déclaration de Chokri Hammouda, directeur général des soins de santé de base au ministère de la Santé. Ce dernier a affirmé, lors d’une intervention sur la chaîne nationale, qu’un cluster ou foyer de contamination du Covid-19 a été découvert à la Marsa.

Moez Bouraoui a tout d’abord affirmé que le ministère de la Santé n’a pas coordonné avec la municipalité, avant d’annoncer la nouvelle, et qu’il n’a pas été mis au courant de la situation. Il a indiqué, qu’après vérification, il s’est avéré qu’il y a de six à neuf cas atteints par le Covid-19. « Ce sont des Tunisiens résidant à l’étranger, d’autres de retour de voyage et quelques médecins. Ils sont tous en auto-isolement chez eux et sous observation ».

Par ailleurs, Moez Bouraoui affirme que désormais, la Marsa est passée au stade 3, ce qui signifie le début de la vague épidémique avec une propagation rapide du virus. De ce fait, le maire a appelé tous les habitants de la commune à se conformer strictement au confinement : « La responsabilité vous incombe pour limiter la propagation de la maladie !». M. Bouraoui a annoncé que, dès lundi, de nouvelles mesures seront prises pour plus de précautions.

