Abdellatif Mekki : le futur épidémiologique de la Tunisie dépend de notre comportement !

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a confirmé, ce mardi 17 mars 2020, le nombre de nouveaux cas de coronavirus annoncé la veille par le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh. «Notre situation épidémiologique est bonne, mais le futur est tributaire de notre comportement et nos efforts», a-t-il affirmé.

Le nombre de contaminés est passé à 24 cas : 14 cas importés et 10 par contagion locale étant des proches des premiers. Ainsi, 4 cas étaient positifs sur 67 analyses effectuées la veille. Ils ont été placés sous quarantaine. A la date du 15 mars courant, sur les 5.957 en confinement, 2.698 ont fini leur quarantaine et 3.259 autres sont en cours.

S’agissant du décalage de l’heure de la conférence de presse, avec des annonces de cas qui se feraient le lendemain, le ministre a expliqué que pour faire ses économies de coûts, les tests de dépistage sont ramenés de tout le pays et réalisés ensemble. Les résultats pouvant tarder, le ministère a décalé l’heure de la conférence.

Abdellatif Mekki a assuré qu’une commission nationale a mis en place une stratégie qui a été soumise au conseil des ministres. Il s’est insurgé sur ce qu’il considère comme «des pseudos spécialistes» et expliqué qu’il est prêt à écouter l’avis et les critiques de ce qu’il a appelé «de vrais spécialistes et de vrais connaisseurs».

En ce qui concerne la fermeture des frontières, le ministre a souligné qu’elle s’est faite graduellement l’objectif étant de permettre le rapatriement des Tunisiens et des étrangers vers leurs pays respectifs.

Autre volet important, le ministre a affirmé que le ministère était en train d’augmenter la capacité de la prise en charge téléphonique des appels pour prévenir de possibles contaminations, via une augmentation des lignes et des personnes qui répondent, qui seront des étudiants en médecine.

Une réunion avec le ministre des Technologies de la communication et de l'Economie numérique Mohamed Fadhel Kraiem et ses équipes est prévue au ministère de la Santé, a annoncé Abdellatif Mekki. L’objectif étant l’étude de cette augmentation de capacité mais aussi d’autres options comme la téléconsultation, le contrôle électronique des personnes confinées, etc., le tout en respect de la loi et le secret médical.

