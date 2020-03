Mohamed Abbou explique le nouvel horaire administratif

Le ministre d'Etat chargé de la Fonction publique, de la Réforme administrative et de la Lutte contre la corruption, Mohamed Abbou a indiqué, ce matin 17 mars 2020, que l’adoption du régime de la séance unique, à partir de mercredi, porte sur la division du travail en deux services de cinq heures chacun, selon deux plages horaires, de 8h à 13h et de 9h30 à 14h30.

Dans une déclaration accordée à Mosaïque FM, M. Mohamed Abbou a expliqué que cette mesure a été prise en vue de limiter la fréquentation des transports et lutter contre la propagation du Covid-19 en soulignant qu’elle concerne tous les agents de la fonction publique. Néanmoins, les forces actives du secteur public à l’instar des institutions sécuritaire, militaire et douanière ainsi que le cadre médical et paramédical, ne sont pas concernées.

Concernant le télétravail, le ministre a fait savoir que ce système de travail qui existait dans le secteur privé, a montré son efficacité. « C’est l’occasion de mener l’expérience du travail à distance dans le secteur public vu les conditions exceptionnelles que traverse le pays » a-t-il ajouté.

I.M