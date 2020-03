Covid-19 : les nouvelles mesures annoncées par Elyes Fakhfakh

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh s’est adressé, ce lundi 16 mars 2020, au peuple tunisien pour revenir sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement en vue de renforcer la stratégie nationale de prévention contre la propagation du coronavirus Covid-19.

Elyes Fakhfakh a indiqué qu’il est de son devoir de s’adresser à la nation en ce temps de crise. Il a ajouté que l’Etat maitrise encore la situation et que le dernier bilan fait état de 24 cas confirmés d'invection par le Covid-19.

Le chef du gouvernement a indiqué que des nouvelles mesures préventives ont été prises à l’issue d’un conseil ministériel restreint tenu plus tôt dans la soirée, mesures qui tiennent compte de l’évolution de la situation mondiale et surtout du non-respect de certains citoyens des consignes de sécurité.

Le chef du gouvernement a ainsi annoncé les mesures suivantes :

- La fermeture des frontières aériennes et terrestres, sauf en ce qui concerne les marchandises et les vols de de rapatriement.

- L’interdiction des rassemblements à l’instar des marchés, des bains-maures et des fêtes, ainsi que la fermeture d'espaces qui seront fixés par les autorités locales.

- Le travail en séance unique durant 5 heures par jours selon deux plages horaires différentes pour désengorger le transport public.

Ces mesures entreront en vigueur le mercredi 18 mars 2020.

Le chef du gouvernement a également annoncé le report de toutes les manifestations sportives et des championnats à partir d’aujourd’hui.

Par ailleurs, Elyes Fakhfakh a indiqué que le gouvernement œuvre à la mise en place d’un plan de protection permettant de faire face au pic de la propagation de virus, notamment, en ce qui concerne la mise à disposition des hôpitaux, des espaces de soin, des ressources humaines, des médicaments ou encore des plateformes numériques. Il a précisé que ce plan est réalisé avec la collaboration des différents secteurs et des organisations internationales.

« D’autre part, le gouvernement se penche sur l’évaluation des répercussions économiques et sociales sur les acteurs économiques à travers des mesures d’accompagnement. Nous ne voulons laisser aucune entreprise, affectée par cette crise, au bord de la faillite. Nous activerons ces mesures dans les plus brefs délais dès leur fixation », indique-t-il.

Il a, également, tenu à saluer l’élan de solidarité observé durant cette crise, assurant que le gouvernement a mis à disposition un compte bancaire pour la collecte des dons.

« J’appelle tout le monde, chacun selon ses moyens, à soutenir les efforts de l’Etat. Au final, j’invite tous les citoyens à faire preuve de conscience et à respecter les mesures d' auto-isolement. Certes, plusieurs citoyens ont respecté ces dispositions, mais malheureusement on assiste à des dérapages. D’ailleurs, lors du congrès des gouverneurs, j’ai insisté sur la nécessité du respect des mesures de l’auto-isolement et sur l’application des sanctions prévues par la loi sur tous les contrevenants ».

Le chef du gouvernement a assuré que l’Etat déploie les efforts nécessaires pour prévenir la propagation du virus et limiter les pertes humaines. « Il est clair que la crise que traverse actuellement le pays est très aigue et qu’elle aura des répercussions économiques, mais le pays en sortira fort et uni grâce à l’élan de solidarité et d’union, afin de pouvoir relever tous les défis qui se présentent », a-t-il conclu.

