Habib Mekki : nous avons réduit laccès à notre territoire aux pays touchés par le covid-19

Le directeur général de l’aviation civile, Habib Mekki est revenu, ce matin 16 mars 2020, sur les mesures de restriction prises par la Tunisie à l’égard des voyageurs en provenance des pays les plus touchés par le coronavirus (Covid-19) pour lutter contre la propagation de la pandémie.

Invité de la matinale de Shems FM, M. Mekki a souligné que les voyageurs en provenance ou ayant transité par les pays les plus touchés par le Covid-19 au cours des derniers 14 jours ne peuvent pas entrer dans le pays. « Les voyageurs en provenance de Chine, Iran, Italie et Corée du Sud seront renvoyés à l’avion, quelle que soit leur destination » a-t-il indiqué.

Concernant les mesures de restriction, M. Habib Mekki a réitéré qu’une annulation de tous les vols à partir et vers l’Italie a été décidée. Il est également décidé de maintenir un seul vol hebdomadaire à partir et vers l’Allemagne, l’Egypte, l’Espagne et le Royaume-Uni. En outre, il est décidé de maintenir 7 vols par semaine à partir et vers la France, toujours selon lui.

I.M