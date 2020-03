Un patient crée la panique à lhôpital de Moknine : quen est-il ?

Une vidéo montrant un état de panique à l’hôpital régional de Moknine a circulé, ce matin du mercredi 11 mars 2020, sur les réseaux sociaux. Cette vidéo qui a pour titre « des agents de santé paniqués se sont échappés de l'hôpital après avoir appris un cas de coronavirus » a été partagée plusieurs fois sur Facebook, on y voit le personnel médical avec les patients en dehors de l’hôpital.

Pour en savoir plus, BN Check a contacté l’hôpital régional de Moknine et plus précisément Dr Hedi Majdoub le directeur du service de la santé. Dr Majdoub nous a informé que ce matin à 9h un patient âgé de 40 ans, originaire de la région de Sokrine ( Moknine), ayant de la fièvre est venu à l’hôpital pour faire des analyses mais sa visite a créé la panique parce qu’il portait un masque médical.

Les autres patients et le personnel de l’hôpital ont cru qu’il s’agit d’un cas du Covid-19 et cela explique la vidéo. Après avoir réalisé les analyses nécessaires, il s’est avéré que le patient a juste de la fièvre et qu’il ne présente aucun symptôme du virus. Le directeur du service de la sante à Moknine a assuré que la grippe est une maladie très fréquente pendant cette période et que cela n’a rien à voir avec le Covid-19.

Pour rappel le ministère de la Santé a annoncé 7 cas contaminés par le coronavirus en Tunisie les cas sont répartis à Tunis, Mahdia et Bizerte (le cas de Bizerte a quitté le pays vers Strasbourg le Lundi 9 Mars).

R.A