Nasfi : je nai pas lintention de créer un nouveau parti avec les démissionnaires de Qalb Tounes !

«Je n’ai aucune intention de créer un parti politique. Je n’ai pas envie d’ajouter un chiffre aux 220 partis politiques qui existent déjà. Je veux réunir les partis politiques qui ont perdu lors des dernières élections, pour en prendre des leçons. Il n'y a aucun intérêt à créer un nouveau parti politique, on a besoin que les partis politique trouvent un terrain d’entente et s’unissent pour créer un grand projet politique, capable de rendre l’équilibre à la scène politique», a affirmé le chef du bloc parlementaire la Réforme nationale Hassouna Nasfi, ce mercredi 11 mars 2020, dans une déclaration à Hamza Belloumi dans son émission La Matinale sur Shems FM.

Le député a démenti les rumeurs selon lesquelles, des élus de Machrouû Tounes ont démissionné et vont créer un nouveau parti avec les démissionnaires de Qalb Tounes.

«Aujourd’hui, aucun élu, des 4 qui représentent Machrouû Tounes à l’Assemblée des représentants du peuple n’a soumis sa démission au parti, notamment moi-même qui demeure le secrétaire général du mouvement», a-t-il assuré.

Et d’ajouter : «Je vous assure qu’on n’a pas été contents de ces démission et jusqu’à la veille au soir, nous avons tenté de rapprocher les points de vue pour éviter ces démissions et nous essayons encore de convaincre les députés démissionnaires de Qalb Tounes de revenir sur leur décision.

Je n’ai pas l’intention de les attirer avec moi pour créer un nouveau parti. Au contraire, nous cherchons à nous réunir, à nous agrandir, à nous réunir. Je ne vais pas encourager un élu à démissionner de son bloc parlementaire, surtout si on est de la même famille politique».

I.N