Tarek Fetiti : les différends des députés ne servent pas les intérêts du peuple

Le deuxième vice-président de l’ARP et élu du bloc de la réforme nationale, Tarek Fetiti a affirmé lors de son passage sur la chaine Hannibal TV hier, mercredi 4 mars 2020, que « les différends observés sous l’hémicycle du Bardo ne servent pas les intérêts du peuple, c’est pour cela que j’appelle mes collègues à raisonner leurs actes et accepter leurs différences et ne pas oublier qu’on doit plutôt œuvrer au profit du pays et du peuple tunisien ».

Il a indiqué également qu’il adopte l’idée selon laquelle le maintien du direct et la non-levée de la séance quelles que soient les circonstances sont essentiels. Selon lui, c’est ainsi que les Tunisiens pourront regarder les députés qu’ils ont placé au Parlement, leurs discussions et leur interactions.

Il a souligné que depuis l’annonce des résultats des élections, nous avions déjà une idée sur les conflits et la différence des positions des élus et nous savions que des partis ont même élaboré leurs programmes électoraux sur la base du rejet de l’autre.

Néanmoins, Fetiti a indiqué que les députés ont pu passer une période de trêve qui a duré 3 mois donc ils peuvent accepter la différence. Malgré les accrochages qui ont éclaté hier, le projet de loi concernant le seuil électoral a été discuté avec succès et l’accrochage verbal ne s’est pas transformé en accrochage physique.

