Abdellatif Mekki : les voyages en provenance de Gênes seront suspendus

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a souligné, lors d’une conférence de presse donnée ce mercredi 4 mars 2020, que les personnes qui ne respectent pas la quarantaine volontaire risquent des poursuites en justice. Il a affirmé que les voyages en provenance de Gênes seront suspendus, ajoutant que des mesures spéciales ont été mises en place pour ne pas altérer les échanges commerciaux.

Le ministre a précisé que des mesures ont été prises pour limiter la propagation du Covid-19, précisant par exemple que les matchs sportifs internationaux qui se tiendront au mois de mars seront joués en présence du public tunisien uniquement ou du public étranger seul, s’il est présent en Tunisie.

Abdellatif Mekki a également annoncé la suspension des échanges scolaires et universitaires sauf en cas d’extrême nécessité et la volonté de réduire autant que possible les évènements réunissant trop de monde.

« Nous avons les ressources nécessaires pour lutter contre cette épidémie, la banque mondiale a alloué 12 milliards de dollars à tous les pays du monde pour lutter contre le Coronavirus et la Tunisie peut en bénéficier. Nous avons renforcé notre matériel et avons bénéficié des facilités nécessaires pour l’acquérir dans des délais courts » a-t-il poursuivi.

« Le ministère de la Santé assurera également la formation des cadres des ministères de l’Enseignement supérieur et de l’Education afin qu’eux-mêmes comprennent, transmettent le message et continuent de sensibiliser. Nous parions sur le bon sens et la conscience des gens pour respecter la quarantaine imposée et avons renforcé les moyens de nos ressources humaines au niveau des passages frontaliers, des aéroports et des ports pour intensifier les contrôles » a confié Abdellatif Mekki.

