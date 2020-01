Khaled Krichi : si exclusion il y a, elle doit être basée sur les programmes et rien dautre !

« Notre programme est essentiellement social et nous allons entamer les négociations aujourd’hui avec Elyes Fakhfakh dans ce sens » a déclaré ce lundi 27 janvier 2020, sur Shems FM, l'ancien membre de l'IVD et député Echâab, Khaled Krichi.

« Nous sommes contre l’exclusion et nous estimons que le nouveau gouvernement doit avoir une assise politique solide pour pouvoir mener à bien sa mission. Nous avons fait part de cette position au chef du gouvernement et continuons de croire que si des parties sont exclues elles doivent l’être sur la base du programme et non pour des considérations idéologiques ou autres » a-t-il ajouté.

Khaled Krichi a souligné que son parti ne craint pas des élections anticipées même s’il continue de croire que le pays n’est pas en mesure de supporter d’autres élections en ce moment. « Si c’est un mal nécessaire soit, mais il ne faut pas oublier que c’est un risque à prendre qui aura sans doute des retombées négatives sur le pays » a-t-il conclu.

