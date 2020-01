Samir Dilou : il ne faudra pas compter sur la phobie des élections anticipées !

Le député et dirigeant Ennahdha, Samir Dilou, était l’invité ce matin du lundi 27 janvier 2020, d’Anis Morai sur RTCI.

« Nous avons pour habitude de discuter du gouvernement, de sa formation, du casting etc. aujourd’hui le système politique est de plus en plus à l’ordre du jour. Aujourd’hui c’est à Elyes Fakhfakh de former son gouvernement et surtout pas de reformer l’échiquier politique et c’est dans ce contexte que s’est tenu le conseil exceptionnel de la Choura hier » a déclaré M. Dilou, soulignant que son parti trouve « bizarre » que le candidat à la primature, désigné par le président, ait décidé d’exclure des parties des concertations pour la formation du nouveau gouvernement.

« Nous respectons le choix d’Elyes Fakhfakh mais nous le trouvons tout de même discutable. Je pense que c’est la notion de gouvernement du président qui vient biaiser la donne, passer à une personnalité capable de former le gouvernement ne veut pas dire que les résultats des élections ont changé et il ne faut pas compter sur la phobie des élections anticipées pour obtenir la confiance de l’ARP. Maintenant je pense que le gouvernement d’Elyes Fakhfakh va avoir la confiance de l’Assemblée, cela dit ce n’est pas ça le plus important, le plus important c’est qu’il ait une assise politique qui lui permette de mettre en pratique ses décisions » a-t-il poursuivi.

M.B.Z