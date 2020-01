Abir Moussi et Besma Khalfaoui unies contre la violence politique !

On ne s’attend pas à les voir côte à côte et pourtant. Ce samedi 25 janvier 2020, c’est ensemble que la présidente du PDL, Abir Moussi, et la veuve du leader de gauche Chokri Belaid, Besma Khalfaoui, ont manifesté devant l’ARP, contre la violence politique.

Quelques centaines de personnes, dont également des représentants de l’UGTT, dont la bannière flottait aux côtés du drapeau tunisien, ont assisté à ce rassemblement. Public que Abir Moussi a tenu à remercier dans son discours.

Abir Moussi et Besma Khalfaoui, ainsi que de nombreux représentants de la société civile ont exprimé aujourd’hui une position commune qu’est leur refus du terrorisme, de la violence politique, de l’impunité et de « la mainmise » sur le pays.

M.B.Z