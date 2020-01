Mohamed Abbou : nous ne sommes pas venus pour faire pression sur Elyes Fakhfakh

Le secrétaire général du parti Attayar, Mohamed Abbou, a rencontré ce jeudi 23 janvier 2020, le chef du gouvernement désigné par le président de la République, Elyes Fakhfakh, dans le cadre des concertations menées en vue de former le prochain gouvernement.

« Il s’agit d’une première rencontre qui a été consacrée à un échange de points de vue. Nous n’avons pas évoqué les détails et Elyes Fakhfakh parlera plus de sa démarche lors de la conférence de presse prévue demain. A priori, les concertations vont concerner quatre partis, les quatre qui étaient en négociation avec Habib Jamli le 21 décembre. Il est possible que les négociations soient élargies à d'autres. Nous laissons quand même au chef du gouvernement une marge de manœuvre, nous ne sommes pas venus pour faire pression ou pour dire qui doit participer ou pas au gouvernement » a déclaré Mohamed Abbou à l’issue de cette rencontre.

