Chawki Tabib : lIsie a entravé notre travail !

« Nous sentons parfois qu'on veut entraver notre travail », a affirmé, ce jeudi 23 janvier 2020, le président de l’Inlucc, Chawki Tabib, lors de son intervention sur Shems FM.

Chawki Tabib a précisé que le travail de l’Inlucc, lorsqu’il a été question de contrôler les campagnes électorales et le financement des partis, a été entravé par l’Isie elle-même.

« Nous avons voulu créer une commission nationale qui réunit l’Inlucc, la Haica, l’Isie, la Cour des comptes, la Banque centrale et la Douane. Nous avons tenu trois ou quatre réunions dans ce sens et nous avons senti qu’on voulait entraver la mise en place de cette commission. Nous avons demandé à l’Isie de nous donner les noms des représentants financiers des candidats et des listes et nous attendons toujours. D’une certaine manière, on peut assimiler cela à du sabotage car l’Isie devait normalement réagir à notre demande et coopérer avec nous et avec la Haica », a-t-il souligné.

M.B.Z