Ben Ahmed : Tahya Tounes ne sest pas allié avec Ennahdha pour nommer Elyes Fakhfakh

Le député Tahya Tounes, Mustapha Ben Ahmed, a affirmé, lors de son passage ce mercredi 22 janvier 2020, sur le plateau d’Elyes Gharbi sur Mosaïque FM, que son parti ne s’est pas concerté avec Ennahdha pour qu'Elyes Fakhfakh soit désigné en tant que candidat du président de la République à la primature.

« Il n’y a pas eu d’entente avec Ennahdha sur ce point et si les partis ont concocté cette nomination, le plat est réussi. J’ai même des échos qui contredisent cette rumeur et qui disent qu’Ennahdha a posé son véto sur le nom d’Elyes Fakhfakh » a-t-il souligné.

« Il est de l’intérêt de tous que ce nouveau gouvernement réussisse. Si j’ai un conseil à donner à Elyes Fakhfakh ce serait celui de s’éloigner de la mentalité du copinage dans le travail et pour la constitution de son équipe. Pour ce qui est de notre entente avec Qalb Tounes et Ennahdha, c’est plutôt dans leur direction qu’il faut regarder, les deux ont proposé Fadhel Abdelkefi et pour Ennahdha c’était une carte sortie à la dernière minute », a précisé le député

« Ce gouvernement a du potentiel et une assise solide sur laquelle il peut compter s’il sait en faire bon usage. Elyes Fakhfakh n’a pas de grands différends avec les autres forces politiques et cela lui facilitera sa mission, c’est à lui de savoir réunir. Son gouvernement a de fortes chances de passer mais ce n’est pas acquis, deux grands partis peuvent s’entendre pour ne pas voter son gouvernement. Il doit faire l’effort de présenter une équipe consensuelle » a-t-il conclu.

