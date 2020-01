Abir Moussi agressée au Parlement !

La présidente du PDL (parti destourien libre), Abir Moussi a assuré, ce jeudi 16 janvier 2020, dans une déclaration à Business news qu’elle a été agressée à l’intérieur du Parlement devant la salle de la plénière.

« Aujourd’hui, il y a eu un rassemblement à l’intérieur du Parlement. Des personnes ont été ramenées par des figures notoires des anciennes LPR (ligues de protection de la révolution). Elles ont visé les députés de notre bloc et ont scandé des « dégage ». Une vieille dame m’a attaquée et a failli me frapper. J’étais sauvée grâce à l’intervention des agents de sécurité ».

Elle a ajouté : « la question qui se pose : qui a permis à ces gens d’accéder à l’intérieur du Parlement ? Ce qui se passe est dangereux et nos vies sont menacées ».

Aujourd'hui, des membres des familles des martyrs de la révolution se sont rassemblés à l’intérieur du Parlement pour manifester contre la sortie des députés PDL au moment de la récitation de la Fatiha à la mémoire des martyrs.

S.H