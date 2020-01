Kaïs Saïed reçoit Youssef Chahed

Le président de la République, Kaïs Saïed a reçu ce mercredi 15 janvier 2020, le chef du gouvernement chargé d’expédier les affaires courantes, Youssef Chahed.

La rencontre, précise un communiqué de la présidence, a permis d'aborder un certain nombre de sujets dont la situation sécuritaire et financière du pays et le fonctionnement des établissements publics. Elle n’entre pas dans le cadre des concertations menées par le président pour la formation du nouveau gouvernement.

M.B.Z