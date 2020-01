Taoufik Rajhi explique les raisons de sa démission

Le ministre auprès du chef du gouvernement chargé des Grandes réformes, Taoufik Rajhi a présenté sa démission, ce mercredi 15 janvier 2020, au chef du gouvernement sortant, Youssef Chahed qui n’a pas encore approuvé cette requête.

Revenant sur les motifs derrière sa démission, sur les ondes de Shems FM, M. Rajhi a assuré qu’il avait l’intention de se retirer depuis des mois et que sa décision « ne signifie pas qu’il se dérobait de ses responsabilités ».

« Ma démission relève d’un grand sens de responsabilité et se conforme à ma conscience professionnelle. Je suis également conscient de la délicatesse de la situation face à la prorogation de la mission du gouvernement de gestion des affaires courantes. La poursuite de ce gouvernement est dangereuse et ne correspond pas aux exigences des conjonctures économique, sociale et financière », précise le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnel par intérim, Taoufik Rajhi.

B.L