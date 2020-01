Zouhair Maghzaoui : le futur chef du gouvernement doit croire au rôle social de lEtat

Le secrétaire général du Mouvement Echaâb, Zouheir Maghzaoui a annoncé les qualités dont doit être doté le prochain chef du gouvernement lors de son passage à Shems FM ce mercredi 15 janvier 2020.

Invité de Mohamed Bayar et de Sameh Meftah, M. Maghzaoui a précisé que pour réussir, le futur gouvernement doit avoir à sa tête un « indépendant, non-partisan et bénéficier d’un large soutien parlementaire et populaire ».

D’après Zouhair Maghzaoui, le futur candidat à la primature doit être « fédérateur et intègre » et avoir une « forte personnalité ». Il doit, également, croire au rôle social de l’Etat, selon ses dires.

Concernant la proposition d’un potentiel chef du gouvernement, M. Maghzaoui a assuré que le Mouvement Echaâb coordonnera avec Attayar, avec lequel il constitue le Bloc démocrate contenant 41 députés.

Ainsi, un ou deux noms seront présentés au nom de ce bloc. Toutefois, rien n’empêche Echaâb de négocier avec les autres blocs parlementaires, d’après Zouhair Maghzaoui.

De ce fait, M. Maghzaoui a nié, encore une fois, l’appartenance d’Echaâb à un front parlementaire constitué de Qalb Tounes, Tahya Tounes, les blocs de la Réforme nationale et d’Al Mostakbal soulignant que le Mouvement ne fait partie d’aucune alliance à présent.

L’initiative a été, en effet, annoncée par le président de Qalb Tounes, Nabil Karoui suite au rejet du gouvernement de Habib Jamli lors de la plénière consacrée au vote de confiance.

Une initiative comprenant 90 députés et qui sera présentée au chef de l’Etat, Kaïs Saïed, chargé désormais de désigner un nouveau chef du gouvernement.

B.L