Les élus PDL refusent de réciter la Fatiha à la mémoire des martyrs de la Révolution

Les députés du Parti destourien libre (PDL) ont quitté l’hémicycle du Parlement au début de la séance plénière de ce mercredi 15 janvier 2020.

Cependant et quelques minutes après, les élus du bloc de Abir Moussi ont regagné leurs sièges.

En effet, les députés PDL se sont retirés momentanément de la séance suite à la demande du président du Parlement et chef d’Ennahdha, Rached Ghannouchi de réciter la Fatiha à la mémoire des martyrs de la Révolution du 14-janvier.

Réagissant à ce retrait, le chef du bloc parlementaire d’Ennahdha, Noureddine Bhiri a fortement contesté le comportement des députés PDL.

Postant un statut sur sa page Facebook, M. Bhiri s’est exprimé ainsi : « vous serez maudits, vous et tous les assassins et les ennemis de la Révolution jusqu’à la fin des jours ! Gloire aux martyrs et honte aux ennemis de la Révolution et du peuple ! »

Le climat est tendu entre Rached Ghannouchi et Abir Moussi. Outre la divergence flagrante dans leurs visions et programmes, l’animosité entre le PDL et Ennahdha se fait de plus en plus ressentir avec la pétition lancée par Mme Moussi pour destituer Rached Ghannouchi.

B.L