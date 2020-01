Iyadh Elloumi : nous sommes contre lexclusion dEnnahdha du prochain gouvernement

Le dirigeant et élu de Qalb Tounes Iyadh Elloumi est revenu sur la désignation du prochain chef de gouvernement et des tractations en cours.

«Le fait politique important c’est que le différend entre Qalb Tounes et Tahya Tounes a été réglé, ce qui a totalement changé la donne et nous a permis de parler avec nos opposants politiques avec aisance étant dans une position confortable, et ceci vu la possibilité de créer un front dans le sens où on le conçoit», a indiqué M. Elloumi lors de son intervention dans l'émission La Matinale de Hamza Belloumi sur Shems Fm ce mercredi 15 janvier 2020. Et d’expliquer en réponse à une interrogation de l’animateur que ce n’est pas un front dans le vrai sens du terme mais une initiative politique qui a des moyens. «L’important étant d’avoir réglé le différend originel entre les deux leaders des partis, le reste n’est que détails».

L’élu a précisé que «Qalb Tounes est en train de travailler sur une initiative politique et est en contact avec ses amis des autres partis politiques». «L’idéal c’est qu’on présente une seule personnalité pour diminuer la marge de controverse au niveau de la présidence de la République», a-t-il noté, en soulignat que «cet article de la Constitution va être appliqué pour la première fois et qu’il y a une polémique sur son interprétation : est-ce que les partis politiques proposent le prochain chef du gouvernement ou le président de la République peut-il proposer une autre personnalité qui n’a pas été soumise dans les discussions ?».

En réponse à une interrogation Hamza Belloumi, Iyadh Elloumi a estimé que la demande de Kaïs Saïed de fournir la vision des partis politiques mais également des noms de candidats et les raisons de ce choix est logique et qu’il créé ainsi un précédent en proposant un cadre de référence positif malgré le fait qu’il n’y était pas obligé. Et que la date du 16 janvier 2020 proposée par le chef de l’Etat comme deadline pour la proposition de candidat à la primature laissera le temps de se concerter sur les noms proposés.

Pour lui, le chef de l’Etat est actuellement dans une position confortable mais il aura une responsabilité politique dans la mise en place du gouvernement. S’il propose un autre nom, il augmente la pression sur lui : «il ne va pas faire de l’ensemble du parlement une opposition, quand même», s’est-il exclamé.

M. Elloumi a affirmé que Qalb tounes est «ouvert à tous». «On suit tout le monde. Hier par exemple, Attayar a levé implicitement son ancien véto contre Qalb Tounes en déclarant que le parti va discuter avec tout le monde sans exclusion, ce qui est positif. On est même prêts à discuter avec Ennahdha, car on est contre l’exclusion», a-t-il soutenu.

Et de continuer : «Nous sommes en train de parler d’un gouvernement d’union nationale et de sauvetage. Les partenaires sociaux l’UGTT, l’Utica et l’Utap parlent aussi d’un gouvernement de sauvetage avec un nombre limité et je pense que Ennahdha doit être présente mais son poids reste à déterminer».

I.N