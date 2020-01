Ghannouchi : Ennahdha na aucune appréhension quant à un gouvernement formé par Kaïs Saïed

Le président de l’ARP et chef d’Ennahdha, Rached Ghannouchi, a affirmé, dans une déclaration accordée dans la nuit de ce vendredi 10 janvier 2020, à Mosaïque FM, que son parti n’a aucune appréhension vis-à-vis d’un gouvernement formé par le président Kaïs Saïed.

Ce commentaire vient suite au rejet du gouvernement de Habib Jamli, qui n’a pas obtenu ce soir la confiance des députés.

« Kaïs Saïed est un homme de droit et il respecte scrupuleusement la constitution. Il est tenu d’engager la personne qu’il juge la plus apte à former le gouvernement et pour cela, il n’y a pas de magie, il va devoir mener des concertations avec le premier parti du pays. Il n’y a pas de secret. La Tunisie ne peut être gouvernée que dans le consensus et nous allons appeler au dialogue pour arriver à un consensus autour d’un gouvernement politique car nous refusons de donner le pouvoir aux technocrates. Nous avons accepté cela de la part de Habib Jamli et voilà où cela a mené. Un politique ne peut pas se renier et la plupart de ceux qui ont voté contre ce soir ont exprimé leur refus de voir le pouvoir sorti des mains des politiciens et ils ont raison », a déclaré Rached Ghannouchi.

« Nous ne sommes pas contents de cette division dans la vie politique. Construire des fronts qui rassemblent des partis ne peut que nous faire plaisir, nous aurons avec qui gouverner car Ennahdha est la moelle épinière de la politique en Tunisie et personne ne peut l’ignorer donc nous serons toujours au cœur des concertations » a-t-il ajouté.

Pour ce qui est du vote de l’ancien dirigeant d’Ennahdha, Zied Lâadhari, qui a exprimé une position opposée au parti, Rached Ghannouchi a confié avoir été contrarié par l’attitude de l’ancien secrétaire général d’Ennahdha en avouant toutefois être d’accord avec les raisons d’un tel vote. « En réalité, je ne suis pas surpris par le résultat du vote, je m’y attendais » a-t-il précisé.

M.B.Z