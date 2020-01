Nabil Karoui : 90 députés présenteront une initiative nationale au président de la République !

Nabil Karoui président de Qalb Tounes a annoncé, ce vendredi 10 janvier 2020, après la séance plénière, que son parti, le mouvement Echaâb, Tahya Tounes, ainsi que les blocs parlementaires de la Réforme nationale et El Mostakbal vont présenter une initiative au président de la République.

« Nous sommes plus de 90 députés, et nous allons présenter une initiative au président de la République. Je tiens à rassurer les Tunisiens que nous n’allons pas vers l’inconnu. Nous avons des garanties : le président de la République, la Constitution et le parlement. Nous restons ouverts à tous les partis sans exclusion », assure-t-il.

Le gouvernement de Habib Jamli n’a pas réussi à obtenir la confiance du parlement. Cela veut dire que c’est au chef de l’Etat de chapeauter de nouvelles consultations afin de désigner un autre candidat.

S.H