Marouane Felfel : Tahya Tounes et Qalb Tounes ne voteront pas pour le gouvernement Jamli !

Le député Tahya Tounes, Marouane Felfel, était l’invité, ce mercredi 8 janvier 2020, d’Elyes Gharbi dans l’émission Midi Show, sur Mosaïque FM.

Marouane Felfel a affirmé que son parti et Qalb Tounes n’accorderont pas leur confiance au gouvernement de Habib Jamli.

« Nous avons dû coordonner nos positions, le contexte et les développements sur la scène internationale et régionale l’exigent. Ce gouvernement est celui de la Choura d’Ennahdha et c’est leur droit. Personne n’a obligé Habib Jamli à déclarer que son gouvernement sera composé d’indépendants, ce qu’il n’a pas respecté et il devra donc en assumer les conséquences » a-t-il poursuivi.

« La réunion que nous avons eue hier avec Qalb Tounes a été consacrée à cela, à coordonner nos positions. Nous n’allons pas accorder notre confiance au gouvernement de Habib Jamli et c’est une position que nous partageons avec Qalb Tounes car nous estimons que le pays ne doit pas être dirigé à partir de Montplaisir. Pour ce qui est du différend qui nous opposait à Qalb Tounes, l’histoire prouvera que Youssef Chahed n’avait rien à avoir avec l’arrestation de Nabil Karoui » a ajouté Marouane Felfel.

M.B.Z