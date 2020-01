Libye - Kaïs Saïed appelle à une aide internationale

Le président de la République, Kaïs Saïed a présidé, ce mardi 7 janvier 2020, la réunion du conseil de sécurité national consacré à la situation au Sud de la Tunisie, outre les questions relatives à la sécurité nationale d’une manière globale.

Kaïs Saïed a rappelé la situation tendue en Libye, notamment, à la suite des interventions étrangères dans ce pays, estimant que cette situation risque d'empirer malgré les tentatives de parvenir à une solution pacifique.

« La réunion va porter sur l’éventualité d’une entrée massive de réfugiés libyens, il est donc nécessaire de mettre en place des préparatifs dans ce sens, et de prévoir un plan d’action permettant de contenir une configuration similaire à celle vécue en 2011. Il faut être aussi vigilants quant à la possibilité d’intrusion des terroristes et des immigrés clandestins. Il est tout aussi nécessaires de sensibiliser les autres pays concernés par cette situation afin d’agir dans le même sens », assure le chef de l’Etat, ajoutant que l’approche ne sera pas purement tunisienne, soulignant qu’il faut impliquer des organisations internationales.

Le président de la République a, également, indiqué qu’il est nécessaire de coordonner les actions des différentes unités sécuritaires et militaires, et de renforcer le système de surveillance terrestre et aérien, outre les mesures à prévoir sur le plan de la santé.

Kaïs Saïed a réaffirmé « la nécessité de coordonner avec la communauté internationale, notamment, l’Occident et l’Union européenne, afin de fournir les ressources financières qui nous permettront de faire face à ces situations ».

