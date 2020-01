Bilan digital 2019 - Mohamed Ali Elloumi annonce un changement dans le comportement des Tunisiens

Mohamed Ali Elloumi, directeur général (CEO) chez Access, est revenu ce jeudi 07 janvier 2020 au micro de Wassim Ben Larbi sur Express FM sur le bilan digital de 2019, et les prévisions pour 2020.

Selon M. Elloumi, « en 2019, les entreprises tunisiennes ont dû recruter beaucoup de monde dans le digital dans l’objectif d’essayer de développer le réseau de distribution ». En effet, « dans les médias sociaux, les petits fabricants et distributeurs ont commencé à acheter du média sur Google et Facebook », explique-t-il. Il considère que cela est « une très bonne nouvelle car ils sont de plus en plus conscients de la distribution de leurs produits à l’intérieur du pays ». Mohamed Ali Elloumi leur conseille néanmoins de créer un site web afin de « valoriser [leur] patrimoine ».

Quant aux GMS (Grandes et moyennes surfaces), « elles investissent beaucoup d’argent » avec l’idée « de travailler sur le marketing ».

Le CEO d’Access a précisé, cependant, que la véritable innovation de 2019 était « le lancement de plusieurs applications de transport » dont « Bolt, Yassir et eTaxi ». Il parle d’une rationalisation du travail dans ce domaine et estime que « le ministère du Transport devrait laisser le privé travailler plus, car il donne une plus-value très intéressante ».

Enfin, Mohamed Ali Elloumi, a abordé le « lancement de plusieurs chatbot », qui sont des programmes numériques permettant de simuler une conversation avec les utilisateurs. La difficulté a été la transcription du tunisien mais « ils sont en train d’apprendre comment [il est écrit] sur les réseaux sociaux ».

En ce qui concerne les tendances de 2020, M. Elloumi estime que « l’e-commerce avancera, les GMS travaillent beaucoup sur la distribution de produits ». En outre, « la partie taxi et transport va se renforcer, les gens commenceront à utiliser et aimer cette méthodologie ». Le chef de direction parle d’un « changement » à venir dans le « comportement des Tunisiens ».

A.K