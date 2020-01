Zied Ghanney : Attayar constituera une opposition forte !

Zied Ghanney, député d’Attayar (courant démocratique) s’est exprimé ce jeudi 7 janvier 2020 sur les ondes de Shems FM lors de La Matinale tenue par Hamza Belloumi à propos de la position d’Attayar face au gouvernement de Jamli.

M. Belloumi rappelle, au commencement de cette interview, la déclaration suivante de Abdelkrim Harouni : « Certains partis, dits révolutionnaires, ont abusé d’Ennahdha et du chef du gouvernement. Ils ont eu tout ce qu’ils demandaient, et même plus, mais ils ont refusé de participer au gouvernement et ont fait perdre un temps précieux à la Tunisie, et ont placé le pays devant des situations et des choix qui ne sont pas meilleurs… ».

Le député d’Attayar répond à cela que « Attayar a répondu tout de suite à Imed Hammami. L’invitation du chef du gouvernement, nous ne l’avons reçue que trois jours après. En l’espace de deux jours, le chef du gouvernement nous a fait une proposition que nous avons refusé le samedi, un 24 décembre. Un seul jour. Attayar était et est compréhensif et mais pas hésitant. » Zied Ghanney affirme que les dires d’Ennahdha « ne sont que des prétextes ».

Concernant la proposition d’autres partenaires pour le gouvernement, auquel ils ne participent pas, M. Ghanney stipule qu’ils n’ont « pas proposé d’autres partenaires » et qu’ils ont, au contraire, annoncé cinq conditions dont « un programme bien défini, un chef de gouvernement indépendant, et l’indépendance n’est pas liée à la carte d’adhésion. Nous n’avons pas vu d’indépendance dans le déroulement des négociations ».

Zied Ghanney accuse le gouvernement de ne pas annoncer ce qu’il compte réaliser : « si j’étais à votre place […] j’annoncerais ce que je vais réaliser. Le pays attend ceci. Au moins, on aurait quelque chose sur quoi on s’opposerait. » Il précise par la suite que, bien que tout puisse changer d’un instant à l’autre, Attayar a « reçu une invitation à une assemblée à 10h du matin, le vendredi » afin de « voter la confiance ».

A propos d’une éventuelle reprise des négociations par le chef du gouvernement, le député considère que « la question est finie » et qu’il « faudrait que l’Etat continue ». Il ajoute que son parti est « organisé et structuré », que « les choses sont claires », et que le « bureau politique s’est réuni et a pris position »

Quant au remaniement probable de la liste gouvernementale, M. Ghanney affirme que c’est une possibilité juridique mais que « d’un point de vue politique » ce serait « une preuve d’absurdité ».

Enfin, il pointe la période de 2014 jusque 2019 « où des lois non constitutionnelles ont été votées » en précisant que cela ne saurait se reproduire : « Cette fois, […] Attayar [va] s’opposer à toute atteinte à la constitution et [va] soutenir toute réforme sérieuse ».

A.K