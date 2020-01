Abdelkader Boudriga présente les objectifs et piliers du programme gouvernemental

L'analyste économique et universitaire, Abdelkader Boudriga est intervenu, ce mardi 7 janvier 2020 sur les ondes d’Express FM, afin de présenter un programme gouvernemental inspiré de l’ensemble des programmes partisans.

Invité de Wassim Ben Larbi, M. Boudriga a précisé que ce programme sera basé sur les points communs entre les propositions des différents partis politiques en relation avec les attentes et aspirations des Tunisiens.

Pour le président du Cercle des financiers tunisiens, les objectifs stratégiques de ce programme peuvent être résumés en quatre objectifs à savoir l’optimisation de la compétitivité, l’instauration et la création de valeurs, un point crucial dans les programmes des partis.

Il s’agit, également, de l’équité sociale et de l’intégration qui englobe toutes les catégories sociales et non seulement les catégories marginalisées ainsi que les minorités.

Le confort social, l’amélioration de la qualité de vie, la souveraineté aussi bien que la sûreté nationale qui comprend la sécurité alimentaire et la lutte contre le terrorisme font, par ailleurs, partie des objectifs destinés aux citoyens.

Chaque objectif stratégique comporte trente propositions à l’exception du premier objectif qui en comprend soixante-dix. Ces objectifs seront appuyés par une série de mesures en lien avec les programmes des partis politiques.

En ce qui concerne les moyens pour réaliser ces objectifs, Abdelkader Boudriga a souligné la nécessité du respect de la loi et des institutions de l’Etat. La gouvernance, la transformation digitale, le capital humain et l’apprentissage - qui dépasse la notion de l’éducation- sont, de surcroît, les piliers qui permettront l’accomplissement de ces objectifs.

