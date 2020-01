Haykel Mekki : ce gouvernement est très dangereux pour lexistence même de lEtat tunisien !

L’élu du mouvement Echaâb à l’Assemblée des représentants du peuple, Haykel Mekki, est revenu sur la composition du gouvernement proposé par le candidat à la primature Habib Jamli et l’avis de son parti.

Invité de Hamza Belloumi dans son émission La Matinale sur Shems Fm ce lundi 6 janvier 2020, M. Mekki a estimé que «l’effervescence autour des noms proposés a été imposée par Habib Jamli et par le mouvement Ennahdha, avec les choix opérés, assez bizarres pour certains, notamment en ce qui concerne son gouvernement de 42 membres, son gouvernement de conciliation, son gouvernement où on nomme les amis sans compétences, son gouvernement qui va permettre au mouvement Ennahdha de posséder les rouages de l’Etat et la gouvernance».

Et d’avouer que le mouvement Echaâb craint carrément que ce gouvernement ait des liaisons avec ce qui se passe dans la région et en Libye.

Selon le député, le gouvernement est rempli de plusieurs personnes soupçonnées de corruption et dont certains ont des condamnations fermes. Il y en a même un qui doit être déféré devant la justice en vertu de la Loi de Lutte contre le terrorisme, ayant fait l’apologie du terrorisme et ayant considéré son fils explosé à Samarra (Irak) comme martyr.

Pour lui, «ce gouvernement sans aucune vision de la politique à mettre en place, s’il passe, sera le dernier gouvernement de la Tunisie». Et d’affirmer : «Ce gouvernement est très dangereux pour l’existence même de l’Etat, les ministères régaliens sont détenus par une frange d’Ennahdha –NDLR la plus endurcie et la plus extrémiste. Ce gouvernement est bizarre et soit il est culoté de la part de Jamli, soit il dénote de son inconscience».

Il pense qu’«une partie d’Ennahdha qui pense que c’est un gouvernement de putsch avant son congrès et qui veut instaurer un nouveau règne aux mains d’une certaine frange du partie».

Répondant aux accusations du président du Conseil de la Choura d'Ennahdha Abdelkarim Harouni selon lesquelles ce gouvernement est le fruit du fait que son mouvement a été abandonné par Echaâb et Attayar, Haykel Mekki a soutenu : «On a voulu être partenaires mais Ennahdha a voulu nous utiliser pour faire joli».

«Je ne pense pas que Habib Jamli, avec tous mes respects, soit l’homme de la situation et il a prouvé qu’il n’a pas les épaules pour, étant capable de composer un gouvernement», a-t-il indiqué.

I.N