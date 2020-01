Augmentation des tarifs de certains services postaux

« La tarification des services de la poste a connu une augmentation depuis le 1er janvier » a indiqué, ce jeudi 2 janvier 2020, Rached Mselmani, directeur central poste finance, dans une déclaration accordée à Mosaïque FM.

« On peut plutôt qualifier cette augmentation d’ajustement car en fait elle sert à couvrir les charges de ces services et permettra d’encourager l'orientation vers les opérations digitalisées sur lesquelles les opérations de 40dt et moins sont restées gratuites. Nous encourageons les opérations électroniques et sanctionnons les opérations manuelles. Les augmentations que nous avons validées ne touchent pas au rôle social de la poste et prennent en considération une certaine frange de la société » a-t-il précisé.

Les services qui ont vu leur tarif augmenter sont notamment les virements postaux d'un montant entre 100dt et 250dt, dont les charges sont passées de 3dt à 3,5dt, le remplacement du livret d’épargne en cas de perte désormais fixé à 20dt alors que ce service était gratuit. Les tarifs de tenue de compte ont aussi été portés à 32 dinars, soit 8 dinars tous les trois mois.

M.B.Z