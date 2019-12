Un avant-goût de la nouvelle génération de la Seat Leon

Avec la nouvelle génération de la Leon, Seat ajoute une touche hors du commun et met la technologie d’éclairage au cœur de la personnalité du véhicule. La toute nouvelle Seat Leon se dote de systèmes d’éclairage qui rendent cette compacte à la fois élégante et sportive encore plus séduisante, tant vue de l’extérieur que de l’intérieur.

En 2012, lorsque la troisième génération a été présentée, la Seat Leon était le premier véhicule de son segment à embarquer la technologie Full Led. Les équipes de concepteurs et d’ingénieurs de Seat ont porté la technologie d’éclairage de leur fleuron à un niveau supérieur afin de souligner l’audace du nouveau langage de design intérieur de la toute nouvelle Leon.

A l’extérieur, la nouvelle génération de la Leon intègre la technologie Full Led au travers de phares dynamiques qui offrent une luminosité et une clarté telles que même les routes les plus sombres seront illuminées. À l’arrière, le feu continu entre les deux blocs optiques offre une cérémonie de bienvenue haute en lumière, y compris au démarrage.

La Leon possède également des clignotants dynamiques à l’arrière. Elle s’assure ainsi que les autres usagers de la route voient encore mieux la direction qu’elle s’apprête à prendre. Un plus en matière de sécurité.

En outre, lorsque le conducteur s’approche, elle le gratifie d’un «Hola!» (Salut) projeté sur le sol. Cet éclairage de bienvenue propre à Seat, activé dès le déverrouillage du véhicule, est une autre touche stylée de la prochaine Leon à sortir des lignes d’assemblage.

«Une technologie d’éclairage avancée est cruciale pour perfectionner le design d’un véhicule. Sur la toute nouvelle Seat Leon, nous avons réussi à l’utiliser pour mettre en avant son caractère déjà bien trempé», explique Alejandro Mesonero-Romanos, directeur du design chez Seat. «A l’intérieur, l’éclairage d’ambiance enveloppant transporte la Leon dans un nouvel univers de fonctionnalité et d’esthétique.»

Lorsque le conducteur s’installe à l’intérieur, le concept d'éclairage innovant de la toute nouvelle Seat Leon améliore l’expérience de conduite grâce à un éclairage d’ambiance Full LED qui court tout le long du tableau de bord et des portières.

La technologie d’éclairage de la nouvelle Seat Leon a été conçue et mise au point par le Centre technique de Seat à Martorell.

La quatrième génération de la Seat Leon sera dévoilée le 28 janvier 2020.