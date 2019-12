Fathi Bachagha : si Tripoli tombe, Tunis tombera aussi !

Le ministre de l’Intérieur du gouvernement d'union nationale libyen, Fathi Bachagha a affirmé, lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi 26 décembre 2019, que si la capitale libyenne Tripoli tombe Tunis tombera aussi « car Haftar veut la destruction de la région ».

« Certains pays considèrent le gouvernement légitime comme terroriste et soutiennent d'autres parties. Le gouvernement d’union nationale ne reculera pas et combattera jusqu'au dernier souffle ceux qui ne croient pas à la démocratie et au pluralisme » a-t-il ajouté.

Commentant la réunion entre les présidents turc et tunisien hier, Fathi Bachagha a tenu ces propos : « notre gouvernement salue tout accord qui soutient la légitimité internationale et qui répond à l'intérêt du peuple libyen. Cette coopération inclura l'Algérie pour garantir les intérêts économiques nationaux et régionaux soulignant que la conférence de Berlin sera difficile à réaliser « car le clan de Haftar rejette toute solution pacifique et ne reconnaît que la force ».

M.B.Z