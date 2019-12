Noureddine Arbaoui : Habib Jamli est un héros !

Lors de son passage sur les ondes de Mosaïque FM ce mercredi 25 décembre 2019, le président du bureau politique d'Ennahdha, Noureddine Arbaoui a qualifié l'annonce du candidat du parti islamiste à la Primature, Habib Jamli d'un gouvernement de compétences indépendantes de « courageuse et héroïque » face aux tentatives de faire échouer le processus de formation du gouvernement.

Invité de Amina Ben Doua, Noureddine Arbaoui a expliqué que Habib Jamli était un « héros» vu sa décision de mettre en place un gouvernement apolitique. Un choix effectué suite aux tergiversations d'Attayar et du mouvement Echaâb bien que Habib Jamli ait rempli toutes leurs conditions.

Et d'ajouter que le scénario initial était d'instaurer un gouvernement de compétences nationales indépendantes avant celui de former un gouvernement soutenu par quatre partis politiques soit Ennahdha, Attayar, Echaâb et Tahya Tounes.

Toutefois, Habib Jamli a opté pour le premier scénario lorsque ses efforts et ses concessions n'ont pas abouti, assurant que le chef du gouvernement désigné n'était pas un pion et qu'il détenait toutes les prérogatives de présider et constituer un gouvernement.

Noureddine Arbaoui a, par ailleurs, souligné qu'Ennahdha a proposé quelques noms à Habib Jamli pour des postes ministériels affirmant que Habib Jamli était attaché à la neutralité des ministères de souveraineté.

B.L