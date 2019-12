Face au sermon d'Erdoğan, l'humour pas terrible de Kaïs Saïed

Loin des discours officiels habituels entre deux chefs d'Etat, un échange inattendu a eu lieu entre le président de la République, kaïs Saïed et son homologue turc, Recep Tayyip Erdoğan en visite de travail en Tunisie ce mercredi 25 décembre 2019, lors de la conférence de presse commune.

Vers la fin de son discours, M. Erdoğan s'est montré légèrement contrarié par l'odeur du tabac qui commençait à se propager dans la salle de conférences, disant que fumer nuisait à la santé. Une salle fermée où il est normalement interdit de fumer.

Dans une tentative de sauver la situation suite à cette remarque embarrassante, Kaïs Saïed a répondu que cette odeur est celle de cuisson et de l'huile d'olive échappée d'une cuisine tunisienne authentique.

Il a poursuivi en plaisantant qu'il souhaite un bon appétit à tous les présents dans la salle car les discussions autour des dattes et de l'huile d'olive avec le président turc a stimulé le désir de manger !



On ne sait pas ce que Kaïs Saïed essayait de faire ou si c'était de l'humour raté. On sait, pourtant, que Recep Tayyip Erdoğan et tous ceux qui regardaient la conférence pensent désormais que les mets tunisiens, dont on est fiers et qui font partie de notre patrimoine puent le tabac.

B.L