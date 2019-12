Abdelmajid Ezzar : nous sommes seulement à 15% de la récolte des olives !

Le président de l'Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche (Utap), Abdelmajid Ezzar est revenu, ce mercredi 25 décembre 2019, sur les ondes d'Express FM, sur la crise que vit le secteur oléicole concernant la saison actuelle de la récolte des olives.

Invité de Wassim Ben Larbi, M. Ezzar a relevé un blocage au niveau de la cueillette des olives qui est à 15% aujourd'hui et qui aurait dû atteindre 40% à ce stade.

20% de la récolte a été, également, détruit, de causes naturelles. Ainsi, la saison des olives sera reportée et la qualité de la récolte détériorée, selon M. Ezzar

Dans son intervention téléphonique, Abdelmajid Ezzar a appelé à appuyer la consommation nationale de l'huile d'olive estimée à 40 mille tonnes contre une récolte de 350 mille tonnes.

Il a, par ailleurs, exhorté les autorités à subventionner l'huile d'olive, tout comme l'huile végétale, afin que le prix d'achat pour le consommateur soit accessible et que l'oléiculteur dégage un bénéfice. Toutefois, il n'existe aucune volonté dans ce sens, selon M. Ezzar.

« L'Office national de l'huile doit être habilité pour jouer un rôle de régulation et fixer un prix référentiel de l'huile garantissant un prix abordable pour le consommateur et couvrant les coûts de production des oléiculteurs. L'ONH doit aussi être capable de stocker l'huile pour la prochaine saison ce qui nous permettra de préserver nos marchés d'exportation et leur continuité», précise le président de l'Utap.

Rappelons que les oléiculteurs observent aujourd'hui une marche de protestation en signe de contestation du mutisme des autorités face à leurs revendications. L'endettement, la destruction de la récolte des olives ainsi que le taux d'intérêt élevé des crédits de l'ONH sont les points essentiels dénoncés par les oléiculteurs.



B.L