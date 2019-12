Hichem Ajbouni : le scénario initial d'Ennahdha était de gouverner avec Qalb Tounes

Le député Attayar et vice-président de la commission provisoire chargée de l’examen du projet de Loi de finances de 2020, du projet de Loi de finances complémentaire de 2019 ainsi que du budget de l'Etat de 2020 , Hichem Ajbouni a été l'invité de Amina Ben Doua, ce lundi 23 décembre 2019, sur les ondes de Mosaïque FM.

Revenant sur la position d'Attayar de ne pas participer au gouvernement de Habib Jamli, Hichem Ajbouni a précisé que le parti a repris les concertations autour de la formation du gouvernement en espérant voir une nouvelle méthode de gouvernance et un renforcement de confiance à l'égard d'Ennahdha.

Toutefois, les points de divergence avec Ennahdha concernaient essentiellement le contenu du programme gouvernemental, le système de gouvernance et le choix de Habib Jamli en tant que chef de gouvernement. Un choix inadéquat selon Hichem Ajbouni qui a jugé que Habib Jamli était incompétent et qu'il avait une faible personnalité, tout comme son prédécesseur Habib Essid, laissant ainsi au parti islamiste la main pour le contrôler et le guider comme il le souhaite.

"Notre problème est le système de gouvernance et non les portefeuilles ministériels. Cependant, la présidence du gouvernement n'était pas sérieuse et n'a pas respecté ses engagements. Le scénario initial était celui de gouverner avec Qalb Tounes d'autant plus que Nabil Karoui s'est dit prêt à reprendre les négociations avec Habib Jamli. Un partenariat pareil convient à Ennahdha car Nabil Karoui est faible. Quand même, le gouvernement va se former puisque les opportunistes et les arrivistes existent même en l'absence de vision et ce sera un gouvernement fragile", relève Hichem Ajbouni.

