Ennahdha reste plus que jamais concerné par la formation du gouvernement !

Le dirigeant au sein d'Ennahdha, Noureddine Arbaoui a indiqué, ce lundi 23 décembre 2019, lors d’une conférence de presse tenue à Montplaisir que le parti islamiste reste "plus que jamais" concerné par la formation du gouvernement ajoutant qu'il a "fait tout son possible pour l'avancement des négociations".

Tout en précisant que les négociations pour la formation du gouvernement sont actuellement interrompues à cause du retrait de certains partis qui devaient initialement en faire partie, Ennahdha insiste que Habib Jamli reste le candidat qu'il estime capable de former la nouvelle équipe gouvernementale et de la présider.

Dans le même ordre d’idées, Ennahdha a critiqué la position jugée "obstinée" d’Attayar qui bute encore sur les portefeuilles de l’Intérieur et de la Justice, accusant le parti d'avoir entravé les négociations et causé le retard constaté du 8 au 22 décembre, "malgré la satisfaction de toutes ses revendications qu'elles soient ou non justifiées". Le parti reproche également à Echaâb de suivre la position d'Attayar.

"S'il n'y a pas d'échec dans la formation du gouvernement, il y a du temps perdu", a déploré Noureddine Arbaoui qui s'interroge : "Si l'intention n'a jamais été de faire partie du gouvernement, pourquoi avoir fait perdre autant de temps au pays ?".

Par ailleurs, le parti a démenti "les rumeurs selon lesquelles, Habib Jamli, chef du gouvernement chargé par le parti de former la nouvelle équipe, se garde l'exclusivité de choisir les ministres de 15 départements de son gouvernement". Précisant que 4 départements seulement restent aujourd'hui entre les mains de Jamli, après que 5 autres aient été distribués entre les partis .

Noureddine Arbaoui ajoute d'ailleurs que la formation du gouvernemnt sera probablement annoncée au courant de cette semaine.

S.T