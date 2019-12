Colère et indignation suite au renvoi de sept agents de la QNB

La Qatar National Bank (QNB) vient de renvoyer sept de ses agents de gardiennage et de nettoyage, privant de ce fait 7 familles d’un revenu vital à leur survie.

Dans un communiqué daté du 20 décembre 2019, les candidats pour les élections du nouveau syndicat de base de la banque du 8 janvier 2020 ont tenu à apporter la lumière sur le sujet. Ils précisent ainsi que leur collègues ont été interdits d’accès à la société le 17 décembre 2019. Ces derniers avaient été recrutés dans le cadre de contrats à durée déterminée (CDD) en 2012 à travers l’amicale. Puis, le contrat a été reconduit directement par la banque pour un nouveau CDD de 4 ans, de janvier 2016 à fin 2019.

Aujourd’hui et avant la fin de ce délai, la banque a décidé de mettre fin à ces contrats : elle fera dorénavant appel à une société d’intérim, explique un des employés limogés dans une vidéo qui a circulé sur Facebook.

Ces candidats, qui font partie du bureau sortant relevant de l’UGTT, affirment qu’il n'y avait aucune raison pour les limoger, ne touchant pas un important salaire, travaillant 12 heures par jour sans repos hebdomadaire fixe, le tout alors que la banque ne souffre pas de difficultés financières.

Pour leur part, les employés mettent en avant leur situation précaire et leur âge avancé, entre 40 et 55 ans. Ils expliquent qu’ils ne veulent rien sauf être titularisés, pour garantir un minimum de vie digne à leurs enfants.

Le syndicat souligne aussi qu'il y a plusieurs dossiers sociaux et professionnels qui doivent être résolus dans le cadre d’un dialogue social, que la situation sociale au sein de la banque est explosive et risque de dégénérer à tout moment malgré le rôle d’apaisement qu’a joué et continue de jouer le syndicat.

Les employés renvoyés appellent le peuple tunisien à les soutenir, les collègues et les organisations syndicales les soutenant déjà. Ils ont dressé une tente devant le siège de la banque et entamé un sit-in ouvert réclamant leur réintégration à leurs postes.

I.N