Le Tanit a frôlé la catastrophe !

Plusieurs passagers à bord du bateau Tanit ont crié au scandale, ce lundi 23 décembre 2019, à la suite du grand risque pris par l’équipage en décidant de voyager malgré les intempéries.

Les passagers ont publié des vidéos et photos illustrant l’état de panique générale à bord du bateau et le grand risque de naufrage encouru, avec 3000 passagers à bord et 1200 voitures. Le bateau avait quitté le port de Gènes vers La Goulette malgré la situation météorologique défavorable.

Certains passagers ont justifié cette prise de risque par la peur des autorités de payer des frais supplémentaires au port de Gènes ou de rembourser les billets, pourtant, toutes les traversées au port ont été annulées ou reportées. Plusieurs passagers ont témoigné du manque de communication à bord du bateau malgré les grandes inquiétudes et l’état de panique et d’affolement général.

Bien que la catastrophe ait été évitée de justesse, aucun communiqué officiel n’a été publié à cet effet.

