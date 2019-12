Jamli : la Tunisie aura un gouvernement la semaine prochaine !

Le chef du gouvernement désigné par Ennahdha, Habib Jamli s'est engagé à annoncer la composition du gouvernement dans la semaine à venir.

Dans une déclaration accordée aux médias ce dimanche 22 décembre 2019, M. Jamli a précisé que cela dépendra des positions des quatre partis concernés par les concertations autour de la formation du gouvernement à savoir Ennahdha, Attayar, le mouvement Echaâb et Tahya Tounes.

Dans ce sens, il a assuré qu'il communiquera sa décision lorsque ces parties lui feront part de leurs positions officielles vis-à-vis leur participation au gouvernement.

Et d'ajouter que d'autres scénarios concernant la formation du gouvernement sont envisageables. "Un plan A, un plan B, un plan C et un plan D s'il le faut", a-t-il indiqué.

Signalons que le mouvement Echaâb et Attayar ont déjà annoncé qu'ils ne feraient pas partie du gouvernement et ne lui accorderaient pas leur confiance. Il est prévu que Tahya Tounes annonce sa décision plus tard aujourd'hui.

