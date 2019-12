Zouheir Maghzaoui : Al Karama na pas été conviée aux dernières réunions de concertation

Le secrétaire général du Mouvement Echaâb, Zouheir Maghzaoui, a indiqué, dans une déclaration accordée ce samedi 21 décembre 2019, aux médias, que la coalition Al Karama n’a pas été conviée aux dernières réunions de concertation tenues entre le chef du gouvernement désigné par Ennahdha, Habib Jamli et les représentants des partis concernés par la formation du gouvernement.

« J’ai appris que les dirigeants d’Al Karama n’ont pas été invités aux récentes réunions mais que le parti s’est engagé à voter pour le gouvernement » a précisé Zouheir Maghzaoui.

Concernant la participation de Qalb Tounes au futur gouvernement, le secrétaire général du Mouvement Echaâb, a répondu en ces termes : « j’ai posé la question à M. Jamli et lui ai dit que des rumeurs circulent sur des cv qui lui seraient parvenus de Qalb Tounes. Il a répondu par la négative et m’a assuré qu’il n’a rien reçu dans ce sens. Je n’ai pas de raison de mettre sa parole en doute mais je suis conscient de la crise de confiance qui règne dans le pays et nous sommes là pour veiller à ce que tout se passe dans la transparence ».

