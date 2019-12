Habib Jamli : les négociations avancent bien !

Le chef du gouvernement désigné par Ennahdha, Habib Jamli, a affirmé, dans une déclaration donnée hier, vendredi 20 décembre 2019, à l’issue de la rencontre qui l’a unie avec les dirigeants des partis, Ennahdha, Tahya Tounes, Attayar et Echaâb, que les négociations avancent bien.

« Les négociations ont bien avancé et ce progrès est concret et sérieux. Il y’a encore une partie des ententes qui sera abordée demain mais j’ai vu notre une grande volonté de la part des partis rencontrés de participer au gouvernement et j’estime que c’est faire preuve de conscience car le peuple les a élu pour être dans l’action et résoudre ses problèmes et non pour s’opposer à un chef du gouvernement indépendant » a lancé Habib Jamli à l’adresse « de certaines personnalités issues des partis concernés et qui affirment que les concertations sont dans l'impasse ».

« Ces personnes n’assistent pas aux réunions et il semblerait qu’elles n’aient pas contacté leurs dirigeants pour avoir les informations qu’il faut » a-t-il ajouté.

M.B.Z