Des manifestants investissent le siège du gouvernorat de Tataouine

Des manifestants ont investi, ce jeudi 19 décembre 2019, le siège du gouvernorat de Tataouine, appelant au départ du gouverneur de la région.

Les manifestants ont scandé des «dégage » à l’encontre du gouverneur qu’ils estiment responsable de la non application des accords du Kamour et qu’ils accusent d’entraver les projets de développement dans la région.

Ils ont évoqué les récentes déclarations du chef de l’Etat concernant des lobbyies et des chambres noires qui bloquent le développement des régions, appelant au limogeage du gouverneur. Les manifestants ont exprimé leurs doléances concernant l’emploi, la santé, l’éducation l’eau et le transport avant de fracturer la porte et d’assaillir les locaux du gouvernorat.

M.B.Z