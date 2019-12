Jaouhar Ben Mbarek : la composition du gouvernement devrait être annoncée avant 2020

Le coordinateur général du mouvement Destourna, Jaouhar Ben Mbarek, est intervenu ce matin du mercredi 18 décembre 2019, sur Mosaïque FM et a révélé que la composition du nouveau gouvernement sera annoncée avant la fin de 2019.

« J’ai eu plusieurs entrevues avec le chef du gouvernement désigné, Habib Jamli et j’ai pu observer le blocage lié à la délimitation du périmètre politique du gouvernement et c’est ce qui a fait la faiblesse des gouvernements en général. Les parties avec lesquelles j’ai pu discuter estiment que le gouvernement devra être composé en harmonie avec les résultats des urnes qui ont donné une avance écrasante au rang révolutionnaire » a expliqué Jaouhar Ben Mbarek.

« Les négociations ont été particulièrement tendues et c’est ce qui a conduit au retrait d’Attayar et d’Echaâb. Nous avons alors tenu à inviter les différentes parties, soit Attayar, Ennahdha, Tahya Tounes, Echaâb et Al Karama, dans un cadre amical pour que le débat se passe dans une ambiance plus apaisée et nous avons été surpris par la présence de tous et nous avons pu travailler dans un environnement serein » a-t-il ajouté

Jaouhar Ben Mbarek a souligné que la composition du nouveau gouvernement devrait être annoncée avant 2020. « Je pense qu'au cours de la semaine prochaine, le gouvernement sera ou prêt ou alors clairement esquissé » a-t-il conclu.

