Abdellatif Mekki : Qalb Tounes ne participera pas au nouveau gouvernement !

Le dirigeant d'Ennahdha, Abdellatif Mekki, était l’invité ce mardi 17 décembre 2019, d’Elyès Gharbi sur Mosaïque FM.

Interrogé sur la participation de Qalb Tounes au gouvernement de Habib Jamli, Abdellatif Mekki a réitéré la position officielle du parti, aujourd’hui sujette à de nombreuses discussions.

« D’après ce que je sais il n’y a pas eu de changement et Qalb Tounes ne participera pas au prochain gouvernement. Qalb Tounes et surtout son président n’ont jamais eu le souci de servir le pays ou les gens, je n’accuse pas tous les députés bien évidemment mais le président du parti, celui qui le représente, a des affaires en cours devant la justice et il serait plus judicieux qu’il fasse profil bas », a déclaré M. Mekki.

« Il ne faut pas non plus que cela devienne normal, qu’on laisse quelqu’un qui est accusé de corruption participer à planifier l’avenir du pays comme si de rien n’était », a-t-il ajouté.

Abdellatif Mekki a souligné que la rencontre entre Rached Ghannouchi et Nabil Karoui, avant l’élection de la présidence de l’ARP, s’est déroulée sans l’aval du parti islamiste.

« Les structures du parti ont été averties au dernier moment et nous avions compris qu’il fallait en passer par là suite au retrait d’Attayar et d’Echaâb. Mais Rached Ghannouchi a lui-même affirmé que Qalb Tounes ne fera pas partie du prochain gouvernement et je ne fais que rappeler la position officielle du parti à ce sujet. Quant aux différentes accusations lancées à notre encontre par Qalb Tounes, c’était à l’heure où Nabil Karoui était en prison et son parti pensait user de cette tactique pour faire pression sur Ennahdha, qu’il estimait à tort être derrière l’emprisonnement de Nabil Karoui. C’était en somme une tactique, ni plus ni moins », a-t-il précisé.

M.B.Z