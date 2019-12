Ben Ahmed : je ne conseille pas à Chahed de faire partie du gouvernement du président

Le président du bloc parlementaire de Tahya Tounes, Mustapha Ben Ahmed, s’est dit contre la participation de Youssef Chahed au "gouvernement du président de la République" Kaïs Saïed.

A l'heure que le candidat désigné à la primature Habib a échoué à former son gouvernement et demandé une prolongation du délai d'un mois, or certaines personnalités, dont notamment Safi Saïd, estiment que le plus à même à être nommé à la tête dudit "gouvernement du président" est justement Youssef Chahed. Sameh Mefteh a interrogé, dans l’émission Houna Shems sur Shems Fm ce lundi 16 décembre 2019, le dirigeant de Tahya Tounes sur la question.

« Ce témoignage d’opposants politiques nous fait plaisir, vu tout ce qu’a subi Youssef Chahed d’entraves et de diffamation. (…) Mais, je ne conseille pas à Youssef Chahed d’accepter : le gouvernement étant dépourvu des moyens pour mettre en œuvre sa politique, et ceci malgré le soutien populaire et la légitimité dont dispose Kaïs Saïed », a affirmé ce lundi 16 décembre 2019 M. Ben Ahmed.

Et d’ajouter : « Certes, ce facteur est important mais les choses doivent être appuyée par la loi, or aujourd’hui les gouvernements ne disposent pas des moyens pour gouverner.».

Mustapha Ben Ahmed estime ainsi qu’« on ne demande plus un chef de gouvernement mais un sorcier », car le prochain chef du gouvernement aura des difficultés.

I.N