Khaled Jelassi : nous appelons la Cnam à tripler le plafond des soins !

Le membre de la commission administrative du syndicat tunisien des médecins libéraux, Khaled Jelassi est intervenu, ce lundi 16 décembre 2019, au micro de Wassim Ben Larbi sur les ondes d’Express FM, appelant à tripler le plafond des soins fixé par la Cnam et élargir la liste des maladies chroniques.

« Nous avons une relation contractuelle avec la Cnam depuis 2006. Ce contrat est renouvelable tous les six ans. Il a été renouvelé automatiquement en 2012, et aurait dû être renouvelé en 2018, chose qui n’a pas été faite. Nous estimons que le plafond des soins fixé à 200 dinars est trop bas, puisque, aujourd’hui, le Tunisien dépense 800 dinars par an en moyenne pour les soins de santé », assure Khaled Jelassi. Il a ajouté, « nous tenons à notre relation contractuelle avec la Cnam et œuvrons à son amélioration ».

Dans un autre contexte, il a indiqué, « aujourd’hui on prélève 6,75% des salaires bruts des fonctionnaires mensuellement pour la Cnam. Ces 6,75% sont versés à la Cnam via la CNSS et la CNRPS. En tant que professionnels, nous appelons les autorités de tutelle à procéder à une vérification des ressources de la Cnam. Nous le demandons non seulement pour les frais de la couverture sociale, mais aussi pour les retraites de nos patients ».

« Aujourd’hui, nous revendiquons l’augmentation du plafond des soins. Il doit au moins tripler afin qu’il soit en adéquation avec la réalité des frais appliqués. Nous appelons, également, à élargir la liste des maladies chroniques prises en charge par la Cnam pour y inclure, par exemple, la prostate. Outre l’accélération du règlement des frais des prestataires », affirme-t-il.

S.H