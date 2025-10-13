alexametrics
lundi 13 octobre 2025
Zouhair Maghzaoui défend Lassad Yakoubi et appelle à respecter la justice
09/10/2025 | 10:03
1 min
4 Commentaire(s)
Le secrétaire général du mouvement Echaâb et ancien candidat à la présidentielle de 2024, Zouhair Maghzaoui, est revenu, jeudi 9 octobre 2025, sur l’arrestation de l’ancien secrétaire général de la Fédération de l’enseignement secondaire, Lassad Yakoubi.

Invité de l’émission Sbeh El Ward, M. Maghzaoui a déclaré : « Je ne peux pas trop discuter des données initiales, mais je connais Lassad Yakoubi et je sais qu’il exerce depuis des années une activité agricole. »

Il a également affirmé que cette activité est exercée dans le cadre de la loi. « Le dépôt en question à Mornag est un dépôt légal. Il a été auditionné hier à l’Aouina et l’enquête se poursuit », a-t-il ajouté.

Enfin, Zouhair Maghzaoui s’est adressé aux « proches du pouvoir en place » en déclarant : « Il faut attendre que la justice rende son verdict avant de déclencher cette vague de diffamation envers Lassad Yakoubi. » 

 

 

H.K

Arrestation de Lassad Yakoubi
09/10/2025 | 10:03
1 min
4 Commentaire(s)
Foued
Lassaed Yaakoubi
a posté le 09-10-2025 à 18:43
'?a me rappelle de la caricature de Lotfi Ben Hmida à Business news : tu tires , je tire .
Hhhhhhhhh
SALIM
DHARBET MAALLEM (COUP DE MAITRE).
a posté le 09-10-2025 à 16:57
Avant hier les 'syndicalistes' de l'enseignement de base et du secondaire ont declenché une greve générale sur toute la TUNISIE. La réponse n'a pas tardé. Le grand maitre ,l'ex-secretaire général du syndicat de l'enseignement secondaire , LE GRAND INITIATEUR DES GREVES EXTRA-LONGUES a été arreté pour suspicion de MONOPOLE. LE MESSAGE EST CLAIR : Vos greves sont POLITIQUES. Et vos 'syndicalistes ' representent des partis politiques, comme LASSAD qui representait le parti de MAGHZAOUI.Et ne sont pas au dessus des suspicions.
Et n'on pas sur leurs tete UNE PATATE!!!

ET UN MESSAGE AUX MEMBRES DU BUREAU EXECUTIF DE L'UGTT : RODDEHE ILEYE IN ISTETAAT.ET VOTRE TOUR VIENDRA!!!!.
Abir
Heureusement que celui la, n'a pas été élu
a posté le 09-10-2025 à 13:38
En défendant l'un des destructeurs de l'éducation, tu ne mérite pas la présidence et tu n'es pas le seul d'ailleurs
bouraoui
enfin depuis longtemps qu'il dezvrait etre en tolle
a posté le 09-10-2025 à 12:54
oui c'etait un grand perturbateur de l'ordre public et de la mises des batons dans les rouages de l'enseignement saboteur provocateur au nom du sydicalisme
non il le faisait par egocentrisme pour s'afficher sur les médias
il mérite la prison au moins 10 ans
