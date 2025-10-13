alexametrics
Entre émotion et fierté : les participants tunisiens de la Flottille Al Soumoud rentrent au pays
08/10/2025 | 17:46
Entre émotion et fierté : les participants tunisiens de la Flottille Al Soumoud rentrent au pays
Lecture Zen

 

Le deuxième contingent tunisien ayant pris part à la Flottille Al Soumoud est arrivé, mercredi 8 octobre 2025, à l’aéroport international de Tunis, après un long trajet via la Jordanie et la Turquie. Leur vol a finalement été dérouté pour atterrir au terminal des pèlerins.

Les quinze participants ont été accueillis à l’aérogare par quelques députés et leurs proches. L’accès ayant été restreint, les journalistes ont été empêchés d'entrer et ont dû attendre à l’extérieur.

À l’extérieur, des citoyens ont brandi des drapeaux palestiniens et des portraits de prisonniers palestiniens, tandis que la foule scandait : « la destination, c’est toujours Gaza ! » et « de la Tunisie à la Palestine, un seul peuple, une seule lutte ! ».

 

Cette deuxième délégation comprenait Syrine Ghrairi, Fida Othmani, Mouheb Snoussi, Mazen Abdelaoui, Louay Cherni, Ghassen Klaï, Khalil Lahbibi, Achraf Khouja, Jihed Ferjani, Nabil Chennoufi, Mohamed Amine Hamzaoui, Yassine Gaïdi, Wael Naouar, Ghassen Henchiri et le député Mohamed Ali.

 

 

Le premier groupe de participants tunisiens à la Flottille Al Soumoud est rentré à Tunis le 5 octobre 2025, après avoir été expulsé par les autorités israéliennes vers la Turquie. Composé de dix militants, il faisait partie des 137 participants internationaux arrêtés lors de la saisie du convoi humanitaire au large de Gaza. Accueillis à l’aéroport Tunis-Carthage par une foule émue et de nombreux médias, les membres du groupe ont exprimé leur fierté d’avoir contribué à une action de solidarité visant à briser le blocus de Gaza.

 

M.B.Z

Commentaires
Commentaires (13)
Commentaires (13)
Ahmed
les heros moins chers de l'histoire.
a posté le 09-10-2025 à 13:11
Il suffit d'un rien pour ses simplets salafistes se sentent des heros, et c'est eux memes qui detruisent le pays en elisants des dictateurs depuis 1956.
Ils n'ont auccun amour pour leur prochain juste une haine vicerale pour les juifs et l'occident par jalousie etant leur relugion les empeches des reussites simples.
Répondre
Astérix
Entre émotion et fierté
a posté le 09-10-2025 à 11:47
De quelle émotion et de quelle fierté on parle? Ils se prennent pour des héros et bientôt ils seront oubliés et retourneront dans l'anonymat. Ils ont eu leur quart d'heure de gloire et maintenant basta, laissez faire les pros .
Et maintenant que vont-ils faire, maintenant que l'accord de paix est presque signé ?
Répondre
Alya
Fièvre de vous
a posté le 08-10-2025 à 23:24
Ils n ont pas démérité ils sont courageux
Répondre
ali
@Alya
a posté le à 01:56
Et ils etait nombreux pour qu'ils vous donnent autant de fievres ?
Répondre
Majid
A chacun son combat
a posté le 08-10-2025 à 21:39
Ces braves tunisiennes et tunisiens ont risqué le tout pour défier l'armée israélienne pendant que d'autres se contentaient d'exhiber des photos des enfants de Gaza. Mais quelle différence entre les vrais hommes et les populistes qui utilisent la cause palestinienne à des fins personnelles.
Répondre
Tounsi
Ils méritent notre respect
a posté le 08-10-2025 à 21:22
Honte aux commentateurs sionistes qui les dénigrent.
Répondre
Alya
Fière de vous
a posté le 08-10-2025 à 20:26
Ils n ont pas démérité ils sont courageux
Répondre
HatemC
Les Palestiniens doivent parfois se dire que les Tunisiens en font trop
a posté le 08-10-2025 à 20:15
Beaucoup de Palestiniens le pensent, même s'ils n'osent pas toujours le dire publiquement.
Dans plusieurs cercles militants ou ONG palestiniennes, on observe une certaine gêne face à l'excès d'émotion "spectaculaire" venant de Tunisie : des slogans tonitruants, des flottilles symboliques, des marches folkloriques, mais peu d'aide concrète, durable ou coordonnée.

Certains Palestiniens considèrent que cette ferveur tunisienne, souvent disproportionnée, sert plus à apaiser la conscience tunisienne qu'à changer la réalité à Gaza.
Ils y voient une forme de surenchère identitaire : on veut prouver qu'on est "plus pro-palestinien que les Palestiniens eux-mêmes", au point d'oublier la dimension stratégique, politique ou humanitaire réelle.

En somme, du point de vue palestinien lucide, le soutien tunisien gagnerait à être moins émotionnel et plus efficace : diplomatie, plaidoyer, réseaux logistiques, fonds d'aide, accueil d'étudiants, etc.
Moins de spectacle, plus d'impact.
Répondre
Taylor Adam
JYbe EjjDide
a posté le 08-10-2025 à 19:45
L'information est répétitive, désuète et lassante.
Répondre
Fadhil
Bon retour
a posté le 08-10-2025 à 19:01
Bon retour aux héros qui font honneur à la Tunisie. Espérons que l'autre les acceuillra aux palais pour se faire pardonner de la campagne de salissage qu'ils leur a infligée avant leur départ de la Tunisie.
Répondre
******
Pauvres de nous
a posté le 08-10-2025 à 18:31
Après avoir mis leurs pays en difficulté.
'?a est ils ont libéré la Palestine. Leurs missions est accomplie , les médicaments et la nourriture sont acheminés avec succès. Machallah.
Répondre
Ali
Vas y toi même
a posté le à 20:41
Vas y toi même ou fait quelque chose pour la Palestine au lieu de passer tes journées sur Facebook comme ton boss. Ces héros ont risqué leurs vies et toi tu ne fais que parler. Tu dois avoir honte bonhomme.
Répondre
HatemC
L'hypocrisie d'un certain héroïsme de façade
a posté le 08-10-2025 à 18:30
Les participants tunisiens de la flottille Al Soumoud rentrent au pays en criant « de la Tunisie à la Palestine, un seul peuple, une seule lutte ».
Mais s'ils étaient vraiment un seul peuple, pourquoi ne sont-ils pas restés à Gaza pour aider leurs 'frères'?' ?
Ils n'ont rien libéré, rien changé, ils ont juste rejoué le rôle du héros inutile.
Lamentable théâtre d'ego déguisé en courage.
Répondre
